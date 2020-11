El hijo de Maradona explicó el motivo del ingreso de su padre

La situación de la salud de Maradona es una incertiumbre en el mundo del fútbol. El ex futbolista argentino ingresó este lunes en un hospital de La Plata y uno de sus hijos habló sobre el estado de su padre.

"Él no está en el hospital por una recaída en los vicios del pasado. Siento que puedo negar rotundamente esos rumores", declaró Diego Jr para los micrófonos de 'Radio Crc'.

Además él mismo reconoce que su padre se equivocó en el pasado, pero que el motivo de su ingreso está alejado de aquello. "Cometió muchos errores años atrás, pero mi padre ha sido hospitalizado porque atraviesa un problema muy emotivo, porque todavía se siente mal por sus acciones pasadas", agregó.

La última noticia oficial que se tiene de Maradona es que Diego será operado de urgencia por un coágulo en el cerebro este martes, ya que el argentino sufre un hematoma subdural en la cabeza.

Sobre esta intervención, Diego Maradona Jr también habló para el diario 'Olé'. "La cirugía a la que debe someterse mi padre no es grave, pero no se en cuánto tiempo pueden darle el alta. Eso no nos lo dijeron", afirmó.