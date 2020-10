El hijo de Thuram lo hacía antes que el de Messi: "Cuando se fue al Barça, animaba al Madrid"

Marcus Thuram brilla en el Borussia Mönchengladbach ajeno al apellido de su padre, el histórico defensa Lilian Thuram. Muchos ni sabrán que comparten sangre, pero el extremo vuelve ahora al Giusseppe Meazza, donde el ex zaguero fue rival con Parma y Juventus.

Entrevistado por 'La Gazzetta dello Sport', el francés dejó una curiosa perla que hace recordar inmediatamente a lo que le sucede a Leo Messi con su hijo Mateo, del que dice el argentino que celebra los goles del Real Madrid.

Pues algo semejante le sucedía a Thuram con Marcus: "No sé por qué, pero cuando mi padre jugaba en la Juve, yo animaba al Milan. Cuando él se fue al Barça, yo animaba al Real Madrid. Amaba a Shevchenko y Crespo, pero ahora soy fan de mi Borussia".

Ahora jugará ante el Inter en el Giusseppe Meazza: "Es especial volver. Nací en Parma y para mi padre será extraño verme jugar allí, donde jugó tantos partidos importantes".

No se aventura a dar un pronóstico del partido: "No me he atrevido a predecirlo. Mi padre marcó un doblete en la semifinal del Mundial de Francia de 1998. ¿Quién lo hubiera pensado?".

"Es un equipo fuerte, es difícil decantarse por un jugador suyo desde el portero hasta el delantero. Pero siempre he tenido una gran admiración por Lukaku. Lo seguí cuando era muy joven, para mí siempre ha sido una fuente de inspiración. Espero llegar a ser más fuerte que él, trabajo todos los días para convertirme en uno de los mejores del mundo", añadió.