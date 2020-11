El hijo del mítico Neeskens repasó su carrera: "Estoy orgulloso de mi padre"

Estados Unidos, Formentera, Cataluña... son muchos los destinos por los que ha pasado el hijo del mítico Neeskens que arrasó como engranaje vital de la 'Naranja Mecánica', también el Barcelona. En una entrevista con el diario 'AS', analizó su vida balompédica.

"Siempre he tenido muy presente el apellido que tengo. Estoy muy orgulloso de tener el padre que tengo. Siempre estás en el punto de mira, pero no tengo ningún problema con ello. He estado muy a gusto en todos los sitios y son experiencias que me llevo. Pero, como en casa, en ningún sitio. Me he criado en Barcelona, me siento de aquí", dijo sobre sus raíces.

Y ¿qué hay del apoyo de su archiconocida familia por el apellido? "Siempre me han apoyado y han estado a mi lado. Ahora mismo, mi padre está más con sus cosas, con muchos viajes, pero siempre me comenta o me dice cosas positivas".

Hay jugadores que van a la MLS en los ocasos de sus carreras, pero él fue al principio: "Cuando me dicen con 19 años de jugar en la MLS, no me lo pienso. Para mí, ha sido una gran experiencia en todos los equipos en los que he estado". Coincidió con el mítico '9' del Real Madrid: "Aparte de ser un fenómeno como jugador, Raúl es una bellísima persona, tanto él como Senna. Me ayudaron mucho a adaptarme a la ciudad de Nueva York y al equipo".

Tras volver a España y pasar por su fútbol modesto, está en casa, en el AE Prat: "Sé que he estado fuera. Y siendo Estados Unidos, igual te pierden el rastro o de vista. Pero ya estoy aquí, centrado, donde tengo que estar, y si sigo en esta línea seguro que llegarán cosas mejores".