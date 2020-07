El hijo mayor de Beckham se compromete después de 10 meses de relación

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se convertirán en marido y mujer en un futuro no muy lejano. El hijo mayor de David Beckham desveló en su cuenta oficial de Instagram que le pidió matrimonio a su novia hace tan solo un par de semanas.

"Hace dos semanas le pregunté a mi alma gemela si quería casarse conmigo y me dijo que sí. Soy el hombre más afortunado del planeta. Prometo ser el mejor marido y el mejor padre algún día. Te quiero, bebé", publicó Brooklyn, luciendo un brillante anillo de boda en una romántica foto con Peltz.

Pese a que tan solo llevan diez meses saliendo, este compromiso ha llenado de felicidad a la familia Bechkam, que no puede esperar a que llegue el momento del "sí, quiero".

De hecho, Victoria quiso escribir unas bonitas palabras en las redes sociales tras el anuncio de su hijo mayor: "No podríamos estar más feilces de que Brooklyn y Nicola se casen. Os deseamos mucho amor y toda una vida de felicidad. Os queremos mucho".

Por su parte, Peltz escribió: "Me has hecho la chica más afortunada del mundo. No puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo. Tu amor es el regalo más valioso. Te amo muchísimo, bebé".