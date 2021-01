El histórico récord que persigue el seguro de vida del Bayern

Lewandowski no olvidará jamás el 2020. El delantero polaco completó un año escandaloso a todos los niveles, tanto a nivel colectivo como individual. No hay más que ver los títulos que se ha embolsado.

El 'killer' del Bayern conquistó el 'triplete' tras hacerse con DFB Pokal, Bundesliga y Champions. Pero eso no fue todo porque hay que sumarle el premio a mejor jugador de la UEFA, el 'The Best' y el Globe Soccer.

Robert no se lo creía porque había sido capaz de meterse en medio de la pelea entre Cristiano y Messi. De hecho, el futbolista, en una entrevista a 'France Football', se puso a la altura de ambos en un contexto de broma.

Después de un año inolvidable, el polaco quiere mantener la línea en el 2021. Además de repetir los títulos, el '9' persigue el récord histórico de goles de la Bundesliga, una marca que posee Gerd Müller.

El 'Torpedo Müller' firmó 40 dianas en la campaña 1971-72 y nadie ha sido capaz de bajarlo del Olimpo. Ahora mismo, Lewandowski, con 19 tantos en 13 partidos (14 jornadas disputadas ya), va camino de pulverizar ese registro. Su siguiente víctima puede ser el 'Gladbach.