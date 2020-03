El holandés del Madrid que traicionó a Huntelaar en una cena

La historia rescatada por 'Marc' es sublime. Sucede que Klass Jan-Huntelaar, quien llegó al Real Madrid en el mercado de invierno de la temporada 08-09, fue a cenar con Robben, Drenthe, Van der Vaart y Snejder. Una cena de confianza, entre compatriotas, en ambiente relajado. Pero hubo un judas allí, una de las frases del delantero fue filtrada.

A la mañana siguiente, dicha sentencia era portada de 'AS'. "Me quiero marchar del Real Madrid", rezaba. Todo porque en el informal encuentro Huntelaar se había desahogado con sus compañeros, pero no se sentía a gusto del todo apenas un mes después de debutar contra el Villarreal.

La frase había sido sacada de contexto, pero lo que más enfadada al hoy jugador del Ajax es que habían quedado para cenar a las 20:00 y apenas hubo unas horas para que quien fuera hablara con el periodista y se lo contara.

El holandés se pasó años preguntándose quién le había traicionado. El único descartado era Ruud Van Nistelrooy, que estaba lesionado y no pudo acudir a la cena. Con el paso del tiempo, fue atando cabos, preguntando, y al parecer dio con el chivato...