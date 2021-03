El hombre clave en la carrera de Higuaín en el Madrid: "Tú de aquí no te vas"

Muchos lo han olvidado por su triste final, pero Gonzalo Higuaín tuvo un comienzo brillante en el Real Madrid en el que incluso se especuló con que pudiera ser el delantero titular del equipo durante muchos años.

El argentino llegó en diciembre de 2006, en pleno mercado invernal, en medio de una reestructuración del equipo que acabaría con la remontada y el título ante el Barça de Rijkaard.

Su fichaje fue considerado más una apuesta de futuro que otra cosa, pero Higuaín cuajó rápido y debutó muy pronto, en enero de 2007.

"Vino a por mí el Real Madrid y no dudé ni un segundo. Querían que jugara en el Castilla o que me fuera cedido a algún equipo", recordó el argentino en 'ESPN'.

Hubo, sin embargo, un hombre clave para él, un Fabio Capello que le dijo que no iba a ir a ninguna parte: "Entrené un par de veces con el primer equipo y Capello me dijo que me quedaba. 'Tú no te vas a ningún sitio', me soltó. Luego, estuve siete años y disfruté muchísimo".

El atacante del Inter Miami terminó disputando 264 partidos con el conjunto 'merengue', en los que hizo 121 goles y dio 40 asistencias. A la postre, terminó siendo el equipo en el que pasará la mayor parte de su carrera.