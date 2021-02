El hombre que Mou quiso para el Madrid y acabó en Turquía: "Valdano me vetó"

Hay historias que no se dan y que pueden cambiar la carrera de un jugador para siempre. En 2011, Hugo Almeida pudo cambiar su futuro si hubiera cristalizado el interés que José Mourinho tuvo en llevarle al Real Madrid.

Luso como él, el entonces técnico del Real Madrid necesitaba un fichaje para reemplazar a un Gonzalo Higuaín que se había lesionado e iba a estar un tiempo fuera. Finalmente, el elegido terminó siendo Emmanuel Adebayor, pero Hugo Almeida reveló en 'Jornal de Notícias' que pudo ser él.

"Estaba acabando mi contrato en el Werder Bremen y surgió la oportunidad de ir al Real Madrid. José Mourinho quería que fuera. Yo trabajé toda mi carrera para llegar a un club de ese tamaño, además de que tenía amigos allí", explicó el ex delantero.

"Desafortunadamente, las cosas no salieron bien. El director deportivo -era Jorge Valdano- no me quiso y tuve que seguir con mi carrera en otro sitio", continuó el internacional portugués, que acabó fichando por el Besiktas en ese mismo mercado invernal.

Hugo Almeida también recordó aquel fichaje por el cuadro de Estambul: "Apareció entonces el Besiktas y me gustó la aventura que proponían. No sé si lo aceptaría otra vez, pero fui feliz".

Tras marcar 63 goles en el equipo alemán, se fue al Besiktas, donde marcó 44 tantos en el que fue el segundo equipo más importante de su carrera.