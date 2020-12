"El homenaje de Leo fue especial, me hizo llorar mucho"

El adiós de Diego Armando Maradona ha sido un golpe terrible para todo el mundo del fútbol. La tristeza por la muerte del 'Pelusa' se ha sentido alrededor del globo, pero el mayor dolor, de manera lógica, lo está pasando la familia del mítico '10'.

Diego Maradona Junior, uno de los hijos del astro, no pudo acudir al funeral de su padre y vivió desde Italia unos momentos terriblemente dolorosos que, desde hace días, están haciendo mella en su cabeza.

"Ahora estoy mal. Me cuesta dormir. No logro desconectar. El no poder viajar a Buenos Aires fue muy doloroso. No poder estar con él... No ha sido fácil vivir esto a 15.000 kilómetros. Me enteré mientras estaba internado en el hospital. Me empezaron a llegar mensajes y empecé a llamar sin parar hasta que me lo cogieron y me contaron todo", aseguró el italiano, fruto de la relación de Diego con Cristina Sinagra, en 'Marca'.

El hijo transalpino del campeón del mundo en 1986 desveló en el citado medio que, durante los últimos tiempos, con la pandemia golpeando también a Maradona, veía bastante decaído a su padre, que ostentaba el cargo de entrenador en Gimnasia La Plata.

"Le notaba triste, pero nunca pensé en lo peor. Yo tenía miedo, pero por miedo natural a la muerte. No puedo aceptar que se marchase tan joven. Ahora quiero tener la libertad de elegir cómo llorar a mi padre. El silencio, tratar de no ver mucho la tele y las pocas palabras son el mejor remedio, creo", aseguró.

Diego Maradona Junior también se pronunció sobre el gran gesto de Lionel Messi en el último duelo del FC Barcelona. El rosarino dedicó un tanto al 'Pelusa' luciendo una camiseta de Newell's, club de la infancia de Leo y en el que Maradona jugó a mitad de los 90.

"Me gustó mucho el homenaje de Messi. Me emocionó. Han sido días emotivos. Lo de Leo fue especial. Me hizo llorar mucho. También el homenaje del Nápoles. Y bueno, lo que pasó con Boca y Dalma... Fueron muchas emociones", explicó el nacido en Nápoles.

Por último, el hijo del astro realizó una petición. "Creo que debería retirarse el '10' en todos los equipos en los que jugó, incluido el Barça. No me cabe ninguna duda. Pero todo eso es secundario. Estoy enfocado sólo en pasar este duelo tan difícil. Ojalá pase rápido, o no... Ni sé lo que quiero que pase", sentenció.