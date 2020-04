El homenaje de Lorenzo Sanz a su padre

Una de las mayores crueldades que está dejando la crisis del coronavirus es que los enfermos mueran solos y que sus familiares no puedan despedirles. Por eso, Lorenzo Sanz hijo quiso compartir por redes un vídeo en forma de homenaje.

En el mismo, el vástago del ex presidente blanco recopiló imágenes del imaginario público de Sanz, así como algunas del ámbito personal. El vídeo fue compartido a través de las redes sociales.

Entre los sones del 'Who wants to live forever', célebre tema de Queen, se puede repasar la carrera de Lorenzo Sanz en el Real Madrid, con especiales guiños a la Liga de Campeones.

"Pequeño homenaje que he hecho a mi padre con muchos recuerdos que tenemos", escribió Lorenzo.