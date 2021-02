"El homicidio culposo de Diego Maradona está probado al 100%"

La muerte de Maradona, además de ser un varapalo para el mundo del fútbol por la pérdida de uno de sus máximos exponentes, está siendo noticia por ser un posible homicidio.

A través del medio 'Súper Mitre Deportivo', el abogado del hijo del '10', Mario Braudy, atacó directamente y sin tapujos a los doctores que estuvieron con el 'Pelusa' en sus últimos días.

"El homicidio culposo de Diego Maradona está probado en un 100%. A Diego lo abandonaron y por eso se murió. Nadie hizo nada para ayudarlo. Si lo hubieran tratado con un poco de cariño, estaría vivo. Desde el día que se cayó y se golpeó en la cabeza, no le dieron nada para el dolor", dijo.

Dejó caer la posibilidad de que haya más implicados, además de Leopoldo Luque, que ha sido culpado y recriminado por toda la familia del argentino: "Puede haber más implicados a medida que avance la causa".

"A Dalma (una de las hijas de Maradona) no la dejaron entrar en esos días. Los médicos se confabularon para no contarle la verdad a la familia para que no sea internado un tiempo antes de su muerte. Está probado que, a Diego, la familia lo quería internar y los que estaban con él se opusieron", concluyó.