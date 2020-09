El Ibra más Ibra: "Soy como Benjamin Button; nací viejo, pero moriré joven"

Zlatan Ibrahimovic volvió a dejar no solo un doblete en la victoria contra el Bologna, sino una frase para el recuerdo. El atacante sueco se llegó a comparar con Benjamin Button.

A punto de cumplir 39 años, el jugador del Milan volvió a ser decisivo para ganar. Sus dos tantos permitieron a los 'rossoneri' conseguir los primeros tres puntos de la temporada.

"Soy como Benjamin Button; nací viejo, pero moriré joven", aseguró Ibrahimovic en los micrófonos de 'Sky Sport' una vez finalizó el partido con victoria para el conjunto lombardo.

Explicó Ibrahimovic que "el equipo jugó bien". "Puedes comprobar que aún no estamos al 100%, pero es importante empezar con buen pie. El objetivo es mejorar con respecto a la pasada temporada, los jugadores jóvenes están haciéndolo muy bien. Trabajan, escuchan y tienen disciplina", añadió.

"Nuestro objetivo esta temporada es acabar lo más alto posible. ¿Dónde? Eso es un secreto", incidió Ibrahimovic, que dijo que es el "primero" en ponerse presión sobre él mismo.

"Me gusta tener esta responsabilidad. No quiero hablar sobre mi edad comparándome con otros jugadores. Quiero me que juzguen en igualdad de condiciones, como si tuviera 20 años", sentenció el delantero del Milan.