El incontestable Badajoz enciende las alarmas en el Melilla

El Badajoz es uno de los equipos más en forma de toda la Segunda División B. El combinado blanquinegro ha logrado 22 de los 27 puntos en juego y, en estos momentos, le saca ocho puntos al segundo clasificado, el Villanovense.

En esta ocasión, si víctima fue un Melilla que, después de un gran inicio, acumula ya seis encuentros seguidos sin ganar. Los de Aloisio, en la zona media de la tabla, se ponen a tres puntos del 'play off' de ascenso.

El de este domingo, duelo de la novena jornada, fue un partido que al Badajoz le costó dominar, pero el tanto de Gorka Santamaría al filo del descanso pesó demasiado en un conjunto visitante que se vio obligado a volcarse al ataque.

El Melilla, con la intención de devolverle al electrónico el empate, fue dejando cada vez más espacios atrás y Álex Corredera aprovechó uno de ellos para poner tierra de por medio pasada la hora de juego.

Los unionistas, no obstante, no le perdieron la cara al partido e intentaron recortar distancias durante los últimos minutos, pero el marcador, que ya no se volvió a mover, dijo tras el pitido final que el Badajoz había logrado su séptima victoria de la temporada.