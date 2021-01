El infortunio de Dani Martín: "Tenía ya la salida cerrada"

El joven guardameta del Real Betis Dani Martín atraviesa un momento delicado. A sus 22 años y sin sitio en el primer equipo, el portero había cerrado su salida del club en busca de minutos... pero entonces llegó su lesión de rodilla.

Este viernes tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y desveló lo ocurrido en una entrevista en 'El Comercio': "Estaba bastante bien. Tenía ya la salida cerrada. Fue un palo bastante grande, justamente cuando estaba todo cerrado. Además es una lesión que hasta el verano me va a dejar fuera.

"Acabé jugando la temporada pasada pero nada más empezar ésta me rompí los ligamentos del tobillo. Me recuperé antes de lo que pensaban los fisios y los médicos. Y en un gesto que lo hago mil veces a lo largo de una semana...", agregó.

Además, Dani Martín se refirió a su situación en el Betis: "La presión sí que nos influye. Queremos dar el 100%. Desconfianza tienes cuando no juegas. La presión no me genera desconfianza. De hecho, me gusta tener presión, pero siempre hay un límite".

"Se dice que los futbolistas no leen las críticas, que no importan. Cuando son unas pocas lógicamente no importan, pero cuando es una masa bastante grande de críticas sobre todo molesta", añadió.