El innovador sistema de castigo de Nagelsmann en el RB Leipzig

Nagelsmann, entrenador del RB Leipzig, equipo que en la Bundesliga está plantándole cara al mismísimo Bayern de Múnich, innova día a día en los entrenamientos de su equipo.

En una entrevista ofrecida a 'Xing', ha explicado que si un futbolista llega tarde a una reunión o a un entrenamiento, ha de satisfacer el deseo de un trabajador del club. Al parecer, el propio Nagelsmann tiene ya en sus manos una lista de deseos y peticiones, con un límite económico, que los empleados ya han hecho.

"Después de los partidos siempre hay reseñas individuales. Los que lo hacen bien son elogiados frente al grupo y se les nombra Jugador del Partido. También tenemos un sistema de bonificación mediante el cual permito que todo nuestro equipo, incluidos fisioterapeutas, entrenadores de rehabilitación y psicólogos, compartan el éxito. Lleno el bote de bonificación y lo doy cuando se hace bien", comentó al citado medio el entrenador del conjunto alemán, al que también le gusta premiar a sus trabajadores.

Y añadió: "La ropa hace al hombre, hay algo en ella. Eso significa que me gusta usar lo que me hace sentir bien, con lo que me siento cómodo y lo que me hace irradiar cuando lo llevo puesto. No a todo el mundo le gusta eso y, sí, a veces crea un tema de conversación alrededor de mí. Pero no lo uso tan conscientemente como a veces se supone".

"Por lo general, tengo dos o tres trajes diferentes para los partidos y luego decido espontáneamente cómo me siento. Y a veces dejo que mi equipo de entrenadores verifique mi elección", sentenció.