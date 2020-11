El insuficiente fondo de armario del Girona

El Mallorca superó al Girona en la duodécima jornada de LaLiga SmartBank. Un tanto de Salva Sevilla en el primer tramo del choque fue suficiente para provocar la cuarta derrota del curso de los albirrojos.

Como recuerda el diario 'AS', el entrenador Francisco Rodríguez ha probado ya con 30 futbolistas durante los once partidos jugados hasta el momento, pero los suyos no terminan de dar el paso hacia delante necesario si quieren seguir luchando por el ascenso a LaLiga.

A pesar de que tiene un partido menos, el Girona se encuentra en la decimotercera posición de la tabla, a diez puntos del ascenso directo, que marca, precisamente, el Mallorca.

Además de los distintos esquemas que ha probado el técnico, la utilización de este amplio e insuficiente fondo de armario se debe a las ocho expulsiones que ha recibido la plantilla durante este primer tramo de temporada.

Frente al Mallorca, otras dos: Jonas Ramalho, a cuatro minutos para la conclusión del tiempo reglamentario, y Mamadou Sylla, en el tiempo de añadido, se perderán la próxima cita de los albirrojos frente al líder de LaLiga SmartBank. el Espanyol.