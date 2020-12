El Inter, con miedo a un 'biscotto' en el Madrid-'Gladbach

La derrota del Real Madrid frente al Shakhtar y el triunfo del Inter ante el Borussia Mönchengladbach ha puesto al rojo vivo un Grupo B en el que todos los equipos tienen opciones de pasar o quedar eliminados en la última jornada.

Un hecho que firmaba con sangre desde hace unos días el conjunto italiano, ya que sus opciones eran escasas antes del duelo de este martes 2 de diciembre, pero la victoria en Alemania por 2-3 le ha abierto de par en par las puertas de los octavos de final.

En la última fecha, el cuadro de Antonio Conte recibe al Shakhtar, un duelo que, si gana, le haría terminar la fase de grupos con ocho puntos y le permitiría pasar a la próxima ronda siempre y cuando en el Real Madrid-Borussia Mönchengladbach no se dé un empate.

Una posibilidad que, tal y como indicaron algunos periodistas de 'Sky Sport', ya se temen desde Italia. Y es que una victoria del Inter haría que, con un empate, tanto el Madrid como el conjunto alemán garantizaran su pase a los octavos de final.

La opción puede tomar fuerza si, llegado un momento, el Inter gana plácidamente al Shakhtar y el choque entre españoles y germanos se encuentra igualado, ya que así, ninguno de los dos querría arriesgarse a una derrota que le supondría la eliminación.

Sin embargo, un ex de Inter y Real Madrid como Esteban Cambiasso ha querido descartar de entrada esta posibilidad. "Os puedo asegurar que no habrá ningún 'biscotto'. Conozco bien al Madrid, en casa no puede permitirse un empate y quedar segundo en el grupo, su historia cuenta otras cosas. Estoy seguro de eso al 100%. Que el Inter piense en ganar y nada más", sentenció el argentino.