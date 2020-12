El Inter, dispuesto a incluir a Nainggolan o Vecino en la oferta por Milik

Desde hace semanas suena Arkadiusz Milik para poner punto y final a su etapa en el Nápoles. Desde el Everton hasta el Tottenham han sonado para acoger en sus equipos al delantero de 26 años.

Pero en las últimas horas el rumor que ha acaparado todas las portadas ha sido el que llega directamente desde Italia. Porque 'SportMediaset' asegura que el Inter de Milán estaría estudiando un trueque para conseguir al cotizado atacante.

Al parecer, se trata de un cambio de cromos con el único objetivo de abaratar la operación y conseguir el visto bueno de los napolitanos. Según el citado medio, el conjunto del Giuseppe Meazza podría ofrecer a jugadores como Matías Vecino o Radja Nainggolan a cambio de Milik.

Esta habría sido la última oferta del Inter por el fichaje en enero de un jugador que ya ha sido tasado por el Nápoles en 18 millones de euros. Pese a que la presente temporada no está siendo la mejor para el polaco, ya que todavía no ha disputado ni un solo partido, el ex jugador del Ajax sigue coleccionando pretendientes por toda Europa. En total, ha celebrado 48 goles en 121 partidos con el Nápoles.