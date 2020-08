"El Inter está tratando de fichar a Messi"

El posible malestar de Leo Messi en el Barça ha disparado en los últimos días los rumores sobre una posible salida del '10' azulgrana, que podría poner rumbo a varios grandes equipos del Viejo Continente.

Desde hace meses, el Inter de Milán parece el equipo más interesado en lograr su fichaje. Un traspaso que supondría todo un bombazo y que desviaría las miradas de todo el mundo a un Giuseppe Meazza que conoce muy bien Massimo Moratti.

El que fuera dueño del equipo lombardo entre 1995 y 2013 concedió una entrevista a 'AS' en la que se mojó sobre el posible fichaje del argentino por el Inter. Y el transalpino ve opciones reales.

"Imagino que el Inter ya lo ha intentado o está intentando fichar a Leo Messi. Vi el anuncio de Suning con el Duomo y la silueta del argentino. Son cosas que me hacen pensar que ya se tomó una iniciativa. El mayor obstáculo es la voluntad de Messi. No tengo claro que realmente quiere irse del Barça", señaló el ex mandatario.

De igual forma, Moratti analizó una posible salida de Lautaro Martínez, gran objetivo del FC Barcelona, rumbo al Camp Nou. El italiano recordó el trueque que, en su momento, ambos clubes hicieron entre Samuel Eto'o y Zlatan Ibrahimovic.

"Lautaro tiene un potencial increíble. Es un gran talento. ¿Repetir lo de 2009? Aquella operación era muy favorable para el Inter en todos los sentidos. Su salida dependerá de cómo se le pueda suplir. En aquel momento, Ibra se marchó, pero trajimos a Eto'o", aseveró un Moratti que, de cara a un posible intercambio como el vivido hace once años, habló del nombre de Luis Suárez, que podría salir también del Barcelona.

"Está claro que Eto'o en esa época no tenía los 33 años que ahora tiene Luis Suárez, pero la edad no quita que el uruguayo sea buenísimo. Es un futbolista listo y muy bueno técnicamente", sentenció.