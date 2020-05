El Inter lo tiene claro y se lanza a por Tonali

Pese a tener solo 20 años, Sandro Tonali ya manda en la Serie A. En las filas del Brescia, el considerado 'nuevo Pirlo' es pretendido por los grandes de Italia como la Juventus o el Inter de Milán.

Es el conjunto 'nerazzurro' el que ha lanzado sus redes sobre Tonali. Informó 'Il Corriere dello Sport' que el futbolista del Brescia se ha convertido en una prioridad en los despachos del Giuseppe Meazza.

Mientras tanto, Tonali se frota las manos. Al menos es lo que se desprende de las palabras de su representante, Beppe Bozzo, en una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Todavía no he hablado con Massimo Cellino, pero he leído con placer que quiere darle la última palabra a Sandro. Sin duda hay perspectivas interesantes para él. A su edad pocas personas tuvieron esta oportunidad. Es mejor que se quede en Italia. Puede ganar de inmediato en un club de alto nivel y en la Selección. Sería una pena perderlo", dijo.

El Barcelona puede ser protagonista indirecto en el futuro de Tonali. El conjunto azulgrana está negociando tanto con la Juventus, por Pjanic, como con el Inter, con Lautaro Martínez, y podría decidir sin quererlo el destino del futbolista italiano.