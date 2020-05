El Inter no piensa pagar más de seis millones por Moses

O le bajan el precio a la mitad o Moses volverá a Stamford Bridge. Eso es lo que, según 'The Sun', ocurrirá con el futbolista.

Moses juega como cedido en el Inter. El club italiano tiene una opción de compra fijada en su día en 12 millones de euros.

Pero, con la crisis, en el Inter no piensan desembolsar esa cantidad. Afirma 'The Sun' que en Milán ofrecerían 6,6 millones de euros, no más.

Una oferta a la baja que no parece que vaya a contentar al Chelsea. El Inter no estaría dispuesto a subir esa cifra. Su continuidad se complica.