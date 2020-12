El Inter no se arruga en la presión al Milan

El Inter de Milan sigue a lo suyo en la Serie A y logró su sexta victoria consecutiva en el encuentro ante el Spezia. Los de Conte jugaron al mismo tiempo que el líder e hicieron bien sus deberes.

El Milan ganó y continúa en el trono del fútbol italiano a un punto del Inter, al que le costó hacer un gol hasta la segunda mitad. El Spezia se llevó la posesión, pero en el fútbol manda quien marca y los visitantes solo mandaron un balón entre los tres palos que, precisamente, acabó en gol.

El que abrió el marcador fue Achraf Hakimi. El lateral se fue solo a la contra y cruzó el cuerpo con un derechazo nada más entrar en el área que fue imposible para el meta Provedel después de una primera parte de tira y afloja.

Lukaku no perdonó desde los once metros para aumentar su cuenta particular y con su tanto le dio tranquilidad al Inter, aunque el Spezia se fue finalmente logrando batir la portería del equipo de Conte con el acierto de Roberto Piccoli, que remató cayéndose al suelo tras tirarse con todo a por el cuero.

El Inter sigue estando muy cerca del liderato y a la espera de un pinchazo del Milan, que derrotó al Sassuolo.