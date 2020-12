"El Inter nos daba 250 millones por Messi en 2006 y ahí vi su amor por el Barça"

El ex presidente Joan Laporta anunció este lunes que vuelve a aspirar a dirigir al equipo 'culé' y uno de los temas que no pudo esquivar fue el de la posible marcha de Leo Messi.

El argentino confirmó públicamente que quería salir del Barcelona en este 2020 y su posible cambio de club será de nuevo tema de conversación recurrente en 2021.

Laporta pidió esperar a conocer el resultado de las elecciones antes de trazar un plan con el rosarino: "Nadie puede tener duda de que Messi ama al Barcelona. Nos respetamos y nos amamos, pero no he hablado con él porque es conveniente esperar a tener la confianza de los socios. Pero Leo ama al Barcelona".

El antiguo máximo mandatario azulgrana puso un ejemplo de 2006 para describir ese amor de Messi por el Barecelona: "Él siempre tuvo ofertas. En 2006, Moratti me daba 250 millones para llevarlo al Inter y me dijo que no. Ahí vi la estima de Messi y su familia por el Barcelona".

"Su padre me preguntó qué haría como padre y se lo dije, que lo mejor era quedarse, le dije que haríamos un equipo que le acompañaría a conseguir los mayores éxitos, que tocaría la gloria y haría historia", continuó Laporta, quien no ve ahora, en plena pandemia, que un cambio de ciudad pueda ser positivo.

"Vive en un sitio en el que toda su familia está a gusto y los cambios vitales no animan demasiado a dejar una ciudad como esta. No es una cuestión de dinero, pero tenemos que estar a la altura", concluyó Laporta.