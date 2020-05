El Inter preferiría a Junior Firpo antes que a Semedo

Pasan los días y sigue sin aclararse el panorama en Barça e Inter para la llegada de Lautaro Martínez a la Ciudad Condal. Es cierto que aún queda tiempo, y de hecho todavía es pronto para cerrar nada, pero empiezan a perfilarse algunas cosas de la posible operación.

Según 'Sky Sport', el Inter preferiría acoger a Junior Firpo antes que a Nélson Semedo. El ex del Betis tiene buen cartel en Italia, fundamentalmente después de su gran Europeo Sub 21 de 2019.

Una noticia que sería positiva para el Barcelona, que pretende colocar al portugués en la Juventus. Además, 'Sport' resalta que Junior no se opondría tanto a salir del Barcelona.

A diferencia de Arthur, que está convencido de que puede triunfar en la Ciudad Condal, el ex jugador bético cree que debe jugar para que su carrera no se estanque. Si no es en el Barça, Junior Firpo probará en otro club y el Inter, como buen grande de Europa, también le atrae.

Otro jugador que podría entrar en la operación es Samuel Umtiti, quien al Barça no le dolería dejar salir y podría interesar al cuadro 'nerazzurro' para reforzar su zaga.