El Inter promete un jugador 'top' si Lautaro se va al Barça

La postura del Inter con respecto a Lautaro Martínez es clara: quieren quedarse con él sea como sea. Luchan para convencer al argentino de que no se vaya al Barça.

"Los propietarios no quieren vender a Lautaro: es joven, tiene el futuro de su lado y es un elemento importante para Conte", repasó Marotta en 'La Gazzetta dello Sport'.

Pero si el Barça paga la cláusula del jugador, el Inter no podrá hacer nada: "No sé lo que piensa el Barcelona, tal vez incluso tengan alternativas... Espero que no paguen la cláusula".

En el caso de que los 'culés' se lleven a su atacante, en el Inter vendrá alguien de garantías. "Si pagan la cláusula, el lugar de Lautaro será ocupado por un jugador de peso. Un jugador 'top", prometió el director deportivo.

Hay varias opciones en la mesa del Inter. Una de ellas, Cavani. "Le estamos siguiendo como jugador que acaba contrato. No hemos profundizado más. Ahora mismo, está bastante lejos del Inter", avanzó Marotta.

Chiesa, de la Fiorentina, y Tonali, del Brescia, también gustan a la entidad milanesa. "Son dos talentos. La Fiorentina pide más de 70 millones por Chiesa, por eso no hemos empezado a negociar. Tonali, en cambio, es más asequible. Es una operación que puede hacerse mejor y, además, es un joven que está creciendo mucho", explicó.