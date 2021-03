El Inter-Sassuolo, suspendido por un brote de COVID-19 en el conjunto de Milán

La ATS de Milán (Agency for Health Protection of Metropolitan Area of Milan) ha suspendido el partido entre el Inter y el Sassuolo de este sábado 20 de marzo por cuatro positivos en COVID-19 en el conjunto de Milán. Stefan de Vrij y Matías Vecino han dado positivo en coronavirus en las últimas pruebas realizadas al equipo y se suman a los ya conocidos de Danilo D'Ambrosio y Handanovic.