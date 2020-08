El Inter se hunde ante la maldición italiana por Europa

No pudo ser. El Inter de Milán tendrá que esperar para romper su mala racha por Europa, que representa la misma dinámica a nivel continental del fútbol italiano.

Y es que hay que remontarse a la Champions del Inter de Mourinho en 2010 para retrotraernos al último título europeo conseguido por el fútbol italiano. Aquella final que decantó un excelso Diego Milito frente al Bayern de Múnich. Desde entonces, sequía.

Era la oportunidad de oro para Conte. Redimirse tras una temporada irregular y mandar en la segunda máxima competición europea. El Sevilla se llevó el gato al agua en una final espectacular con hasta cinco goles y muchísima intensidad.

Opción desperdiciada

Entre algunas de las mayores tristezas por la derrota está el no poder recortar distancias en títulos de Europa League, precisamente, con el Sevilla, rey absoluto de esta competición.

Los andaluces han conseguido su sexto título de Europa League, mientras que el Inter se queda anclado en los tres campeonatos que logró en 1991, 1994 y 1998. Eso sí, hubiera sido la primera copa con la actual denominación de este torneo.

Un Inter intenso, pero ramplón e irregular

El Inter tuvo la final en su mano. Lukaku adelantó a los de Conte a los cinco minutos solo de partido, aunque el gran delantero belga estuvo desaparecido en el resto de la contienda, en parte por el buen hacer defensivo de Diego Carlos y Koundé. El ex del United, no obstante, logró un hito espectacular en la competición: once partidos seguidos marcando.

Señalado queda Lautaro Martínez, una de las estrellas de este Inter y que pasó absolutamente desapercibido durante los 90 minutos. El argentino no tuvo su día y el Inter lo pagó en algunas fases con escaso acierto y fluidez en zona ofensiva.

Camino roto en el último instante

El camino del Inter por la Europa League este curso estaba siendo casi impecable: siete triunfos, solo una derrota y un empate. Además, goleando en semifinales a la revelación del torneo, el Shakhtar Donetsk (5-0). Sin embargo, la gran plantilla milanesa falló en el momento más importante.