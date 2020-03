El Inter se piensa a quién pescar en la Fiorentina: Chiesa o Castrovilli

El próximo verano será movido en el Inter de Milán, que espera dar otro aire a su centro del campo. Jugadores como Eriksen, Barella, Brozovic y Sensi son fijos, pero los 'neroazzurri' quieren algo más.

Uno de sus objetivos en el ya pasado mercado infernal fue Gaetano Castrovilli, mediapunta de la Fiorentina, y de cara al próximo verano han vuelto a fijarse por él. Sucede que no es el único jugador 'viola' que les interesa.

De cara al ataque, Federico Chiesa es otro nombre en la lista del Inter, aunque clubes como Milan, Juventus o Manchester United (llegó a mandar ojeadores para verle) también han preguntado por el extremo diestro de 22 años.

Lo que sucede, tal y como asegura 'CalcioMercato', es que los 'neroazzuri' se encuentran en una encrucijada porque sus relaciones con la directiva de la Fiorentina, encabezada por el italoamericano Rocco Commisso, son muy buenas.

El club milanés no quiere perturbar ese entendimiento quitándole dos referentes a la Fiorentina, así que en este momento se debaten entre ir a por uno u otro. Opciones no le faltan, eso sí, porque ya le tiene ojo echado a Tonali si la 'vía Castrovilli' no sale adelante.