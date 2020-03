El Inter se planta por el coronavirus: renuncia a jugar la Youth League

El Inter no quiere correr riesgos innecesarios. El coronavirus tiene en alerta a Italia y el fútbol está sufriendo las consecuencias.

La entidad ha decidido que lo mejor es que el equipo Sub 19 no dispute la Youth League y así lo ha comunicado a través de sus cauces oficiales. "El Inter no jugará en el encuentro ante el Rennes de los octavos de final de la UEFA Youth League. El partido estaba previsto para el 11 de marzo en Florencia", escribió el Inter en un comunicado.

"El club, que siempre ha puesto la salud de sus jugadores por delante de todo, ha tomado esta decisión para proteger a los futbolistas y a todos su trabajadores", explicó sus razones.

Entienden que, al no presentarse, se les dará el partido como perdido, pero entienden que la salud debe ser siempre lo primero: "El Inter sabe de la importancia de este encuentro y es consciente de que le supondrá la derrota automática por 3-0, pero no vemos esto como una razón para ignorar lo anteriormente mencionado".

"El Inter hace todo lo posible para seguir las instrucciones de las autoridades. Desde este momento, se suspenden todas las actividades del equipo Sub 19. Estas medidas ya se han tomado también en todas las demás categorías inferiores", concluyó el club.