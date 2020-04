El Inter se sintió atacado por las palabras de Lukaku sobre el COVID-19

Romelu Lukaku, delantero del Inter de Milán, contó en un directo de Instagram junto a su mujer cómo vivió el vestuario del equipo el coronavirus. "23 de 25 jugadores estaban enfermos", desveló el delantero belga.

Unas declaraciones que no han sentado nada bien en la cúpula del conjunto italiano, que, según asegura el diario 'AS', se habría sentido atacado con las declaraciones de Lukaku.

Eso sí, el Inter no publicado ninguna declaración oficial sobre el tema para no entrar a desmentir públicamente a su jugador, pero hay conocimiento de que al club no le gustó lo que desveló y ya habría hablado directamente con él.

"Afirman que son declaraciones confusas y que llevan a error, aunque justifican que pueden haber surgido después de estas semanas de confusión durante el confinamiento", añadió el medio ya citado.