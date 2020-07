El Inter sigue soñando con Messi

Al más puro estilo del Día de la Marmota, llega el verano y con ello las especulaciones sobre la salida de Leo Messi del Barcelona. Esta vez, en Italia vuelven a la carga con la posibilidad de que el argentino abandone en un futuro el Camp Nou para fichar por el Inter de Milán.

El globo sonda lo lanzaba 'La Gazzetta dello Sport', que este viernes abría su portada con una cuestión: "Inter-Messi, ¿por qué no?". Un asunto que llega después de conocerse que Jorge Messi, padre del 'crack' argentino, se mudará en el mes de agosto al barrio milanés de Porta Nova.

Según 'RAI', el progenitor del futbolista azulgrana se trasladaría a Milán para, además de beneficiarse de las ventajas fiscales que ofrece el actual Gobierno de Italia, comenzar a negociar el contrato de Leo Messi de cara a la temporada 2021-22 con el Inter.

Por su parte, el rotativo deportivo italiano explica que el presidente 'neroazzurro', el joven empresario chino Steven Zhang, tendría el capital necesario en un momento dado para asumir el coste de una operación que sería un auténtico golpe de efecto en el mundo del fútbol, más aún con la posibilidad de reencontrar sobre el césped al argentino y Cristiano Ronaldo (Juventus).

No obstante, 'Sport' explica que el entorno del jugador ha calificado la noticia de "falsa" y niega que la intención de Jorge Messi sea empezar a negociar ese futuro contrato del argentino, que termina su vinculación con el Barça el 30 de junio de 2021.

Mientras tanto, el '10' azulgrana se encuentra en Ibiza junto a su esposa e hijos, además de sus amigos Pepe Costa y Luis Suárez, también con sus respectivas familias, durante los días de asueto dados por Quique Setién.

La plantilla del Barça tiene previsto regresar el próximo martes 28 a las 9:30 para empezar a entrenar de cara a la vuelta de la Champions League, donde los 'culés' tienen pendiente cerrar la eliminatoria de octavos de final ante el Nápoles (8 de agosto, Camp Nou, 1-1 en la ida).

El día que Messi dijo "no" al Inter

Marco Branca, director deportivo del Inter de Milán entre 2003 y 2014, desveló en una entrevista a 'TMW Radio' a raíz de la información de 'RAI' que el club 'neroazzurro' pudo fichar a Messi durante su etapa, pero el argentino dijo "no".

Fue en el año 2008, cuando Messi solo tenía 21 años pero ya era titular en el Barça, donde llevaba ya varias temporadas asentado con Frank Rijkaard y a punto de ganarlo todo con Pep Guardiola a los mandos.

"Sí, nos movimos en esa dirección, pero Leo no quería irse de Barcelona, estaba muy agradecido. El aspecto económico no siempre es lo primero, no todo es el dinero", recordó el italiano.