El Inter valora a Arturo Vidal en 15 millones

Arturo Vidal podría estar viviendo sus últimos meses en la disciplina del Barcelona. Su nombre es vinculado con asiduidad a Italia, donde ya estuvo. Especialmente al Inter de Milán.

'Sport' informó de que el cuadro 'nerazzurro' ya le ha puesto un precio al jugador chileno. El Inter de Milán estaría dispuesto a pagar hasta 15 millones de euros por el internacional de la 'Roja'.

Ello se contrapone con la opinión del Barcelona. El equipo dirigido por Quique Setién no piensa dejar marchar a su jugador por un precio inferior a los 20 millones de euros.

De esta forma, la negociación entre clubes se encuentra enquistada, pese al interés del Inter de Milán en hacerse con un jugador que ya quisieron tiempo atrás.

Todo ello mientras Inter y Barcelona mantienen una guerra por Lautaro Martínez. El argentino es el principal objetivo del conjunto azulgrana, pero el club italiano quiere desligar las dos operaciones.

Mientras tanto, Arturo Vidal se entrena con el conjunto azulgrana en la vuelta al verde. "Es un paso volver al centro de entrenamientos. Salir de casa y pisar el césped es un avance, pero estamos lejos de la normalidad porque aún no hay trabajos en equipo y el entrenamiento tiene muchos cuidados para evitar contagios", aseveró en 'El Mercurio'.

"Aquí la situación ha sido durísima, con muchas muertes, y lo menos que podemos hacer es cuidarnos y dar ejemplo. Me gustaría que no hubiese distanciamiento social, pero más me gustaría que todos estén sanos. Es responsabilidad de todos sumar", sentenció Arturo Vidal.