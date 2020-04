El internacional con Costa Rica a quien amenazaron de muerte

Duro testimonio en el fútbol de centroamérica. El internacional por Costa Rica Allan Miranda, defensor de Comunicaciones de Guatemala, explicó a 'ESPN' que temió por su vida cuando jugaba en su país, en Alajuelense.

Al defensa central le amenazaron de muerte en el club a pesar de que estaba viviendo uno de los momentos más felices de su vida.

Por aquella amenaza dejó Costa Rica y ahora juega en Guatemala, donde es igualmente feliz.

"Estaba muy feliz en Alajuelense. Recibí mucho apoyo de los compañeros y de la directiva, pero a otro sector no le gustó que yo llegara de Herediano", comenzó relatando.

"Hacían perfiles falsos donde me amenazaban. Llegué a un momento en el que no quería que ni mi familia fuera al estadio por los insultos. Tampoco ni al supermercado. Era preocupante, entonces, para evitar eso, mejor me quedaba en el carro o mandaba a traer las cosas", concluyó.