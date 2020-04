El inusual motivo del cambio de Gio dos Santos ante Holanda en 2014

Holanda y México se enfrentaron en los octavos de final del Mundial 2014. La selección de Miguel Herrera estuvo a punto de ganar, pero los goles de Sneijder, en el '87, y Huntelaar, en el '94, dieron la vuelta al partido.

Por parte de México marcó Giovani dos Santos, que se marchó en el minuto 61. Seis años después de aquel partido, Herrera explicó por qué quitó al goleador del partido.

"Gio tenía los pies que le estaban quemando. ¿Tú te acuerdas que se paró el partido para hidratarnos? Yo de repente me acerco y veo que le están echando agua en los pies. En una de las jugadas viene y me dice que no aguanta más", dijo el ex seleccionador.

El partido cambió tras la sustitución de Gio dos Santos. Holanda se creció y, cuando todo parecía perdido, fue capaz de remontar en los últimos minutos del encuentro para pasar a los cuartos de final.