El inusual regalo que Uli Hoeness le hace a Guardiola cada tres meses

Que Uli Hoeness, ex presidente del Bayern de Múnich, es un gran fan del trabajo de Pep Guardiola no es un secreto. Lo que no muchos saben es que también era seguidor del Pep futbolista.

En una entrevista concedida a 'Frankfurter Allgemeine', el ex dirigente reconoció dos elementos que le mantienen unido al ahora técnico del Manchester City.

Hoeness desveló que solo guarda unos pocos recuerdos de su etapa como jugador, dos camisetas de cuando era juvenil y una fotografía firmada por Pep.

Por otro lado y en clave más personal también reveló que cada tres meses le hace un regalo a su ex entrenador que le envía directo a Mánchester.

Se trata de un paquete de diez kilogramos de salchichas de la empresa cárnica que posee "para que tenga algo decente que comer en Inglaterra".