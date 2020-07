El jefe médico del Dépor exculpó a los jugadores del Fuenlabrada

Lejos de desvanecerse, el 'caso Fuenlabrada' continúa dando de qué hablar en la actualidad futbolística. También con buenas noticias, ya que este martes fue dado de alta el jugador del Fuenlabrada que tuvo que ser hospitalizado por coronavirus.

También se refirió a la situación actual el doctor Carlos Lariño, jefe médico del Deportivo de la Coruña: "Al fin y al cabo son compañeros, podríamos ser nosotros perfectamente. Porque esto le podía haber pasado a cualquier equipo. No creo que hayan cometido ninguna atrocidad".

"El trabajo de LaLiga es encomiable. El protocolo es exhaustivo, las medidas que han tomado eran excepcionales, los viajes eran encapsulados en una burbuja, no tenías contacto con nadie, en el hotel estabas aislado en una habitación, no utilizabas ni el mismo ascensor...", agregó en el diario 'La Razón'.

Además, Carlos Lariño confesó que la competición es, en estos momentos, lo menos importante: "Yo ya me salto lo del fútbol, me salto lo del descenso, lo de qué va a pasar el año que viene. Ahora, de lo que tenemos que estar pendientes es de que esto no se propague más y de que los que están con el virus no se pongan malitos".

"Tenemos que estar pendientes de la salud, porque esta gente está fuera de casa, porque está psicológicamente muy tocada, porque están con las redes sociales y ven todo lo que pasa y están los pobres encerrados en una habitación, aunque sea un hotel de cinco estrellas", añadió.