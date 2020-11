El jeque del Almería dará 200.000 euros a la ciudad para comprar vacunas del COVID-19

El dueño del Almería Turki Al-Sheikh ha anunciado que ya se ha recuperado de una "angustiosa enfermedad" y que, para devolver las muestras de afecto recibidas, donará 200.000 euros a la ciudad andaluza para la compra de vacunas contra el COVID-19.

"A la gente de mi amada ciudad de Almería. Después de todo vuestro apoyo durante mi angustiosa enfermedad aquí estoy. Me he recuperado y quiero devolverles una pequeña porción de todo lo recibido, por lo que voy a donar 200.000 euros para comprar la vacuna del COVID-19. El alcalde de Almería nos ayudará a distribuirla entre la gente de nuestra ciudad. Estáis en mi corazón", anunció Al-Sheikh en un comunicado.

El magnate saudí se hizo con la propiedad del Almería en agosto de 2019 con el objetivo de devolver al club a la máxima categoría del fútbol español. En las últimas semanas, Al-Sheikh informó de su presencia en Estados Unidos para tratarse de una enfermedad cuya naturaleza no ha revelado.

"Todavía estoy de pie y no voy a dar la espalda, no me rendiré. No me aferraré a la vida, pero no me gusta la derrota y Dios está conmigo", publicaba entonces el propietario del Almería, quien dice estar ya recuperado.