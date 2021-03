El joven Ethyan, la gran esperanza del Tenerife

Los últimos tres partidos disputados por el filial del Tenerife hasta la fecha han confirmado que el filial blanquiazul ha recuperado las buenas sensaciones. Pleno ante la UD Ibarra (0-1), CD Buzanada (5-1) y Atlético Victoria (1-4), que ha permitido a los jugadores de Leandro Cabrera escalar hasta la séptima posición, solo con un punto menos que el Atlético Tacoronte, próximo conjunto al que los jóvenes jugadores blanquiazules medirán sus fuerzas (14/3, 12:00 horas. Campo de Fútbol Barranco Las Lajas).

La respuesta colectiva está siendo muy satisfactoria, tanto como la mostrada individualmente por cada integrante del Tenerife B. De entre todos los jugadores, el juvenil Ethyan González está acaparando una elevada cuota de protagonismo... y no es para menos, ya que hasta nueve goles en seis partidos han llevado su firma. Sin ir más lejos, el miércoles, ante el Atlético Victoria, hizo dos tantos, y el pasado domingo perforó la portería del Buzanada nada más y nada menos que en cuatro ocasiones. "Son años trabajando para cumplir un sueño", destacó en Bota Heliodoro radio.

"Vine con diez años la cantera del Tenerife", recordó con cariño. "Al principio pensaba que era una broma; cuando llamaron a mi madre les dijo: están de broma, ¿no?". "Me lo comentaron y no me lo creí del todo", reconoció con humildad.

"Volvieron a llamar porque querían contar conmigo, y en ese momento pensé que había que luchar para llegar arriba; dónde mejor que en el club representativo de la Isla”, expuso. Hoy día sigue, quizá más que nunca, con los pies en el suelo: "Me despierto con ganas de tener un buen día; afronto con mucha ilusión cada entrenamiento y cada partido”.

El máximo goleador del filial valoró lo siguiente: "Estamos teniendo unos entrenamientos espectaculares durante la semana, aunque a la hora de los partidos quizá nos penalizaba un poco la falta de experiencia". "Ahora estamos en dinámica ascendente y vamos a luchar para cumplir el objetivo", aseguró con rotundidad.