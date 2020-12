"El juego del Tottenham no es agradable de ver..."

Por muchos partidos que gane, a Souness no le convence el juego de los de Mou. AFP

El ex futbolista escocés Graeme Souness repasó la victoria del Tottenham sobre el Arsenal. Pese a ese 2-0 favorable a los 'spurs', el mítico ex jugador fue muy crítico con su juego: "La afición lo acepta porque da resultados, pero no es agradable de ver", dijo en 'Sky Sports'.