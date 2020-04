El jugador de LaLiga al que sancionaron por hablar sin permiso con una TV de México

La situación tan extraña en la que ha quedado el fútbol por la crisis del coronavirus está provocando situaciones extrañas. A Édgar Méndez le caerá una multa después de que se expresara en la televisión mexicana acerca del ERTE de su equipo, el Alavés, sin permiso.

El tinerfeño habló con 'TUDNMEX' y creó un pequeño incendio: "Nos quieren quitar el 28% del salario anual, independientemente de si se juega o no. Eso no pasa en otros clubes".

"No es lo mismo que vuelva la competición o no, o que lo haga con público o sin él. La mayoría de dinero llega de las televisiones y puede que los clubes no vayan a perder tanto como nos dicen. Se ponen en la peor situación", continuó.

El ex jugador de Cruz Azul incluso aventuró una denuncia conjunta de todos los futbolistas de la primera plantilla, aunque ninguno se ha manifestado al respecto.

Las palabras le costarán al jugador del equipo vitoriano una sanción económica, aventuró 'AS', pues el Alavés bloqueó toda entrevista o comunicación en cuanto entró en marcha el ERTE y Édgar Méndez habló con el medio mexicano por su cuenta.