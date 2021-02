El futbolista fraude que fingió ser del PSG y casi juega la Champions

Varios años después de su 'retirada', Gregoire Akcelrod quiso contar su vida futbolística al 'Daily Mail' para destapar una ola de engaños que gestionó con el objetivo de cumplir su sueño: ganarse la vida jugando al fútbol.

Siempre fue una espinita que se le quedó clavada cuando era joven. "Jugué mi primer partido delante de mi padre a los diez años. Fue como la final de la Champions para mí. Jugamos contra un buen equipo y perdimos 4-0. Cuando íbamos en el coche de vuelta me dijo: 'Greg, estoy muy disgustado. Eres tan malo y perezoso... No quiero verte más en un campo de fútbol'. Me sorprendió, estar con mis amigos en el campo de fútbol era el mejor momento de la semana", recordó Akcelrod.

Por ello, ocho años después decidió arriesgarse e intentar cumplir esa meta... pero de otra forma. Creó una web falsa en la que se hacía pasar por uno de los futbolistas del filial del PSG. Él por entonces jugaba al fútbol, pero en una categoría amateur de Francia.

Mientras que mantenía esa doble vida, Akcelrod ganaba su dinero trabajando en el McDonald's hasta que pudo independizarse. Poco a poco se fue haciendo fotos con la camiseta del PSG para seguir con su mentira. Incluso se hizo algunas en el Parque de los Príncipes para ello. Mandó solicitudes para hacer pruebas en Chelsea, Arsenal o Manchester City, pero no le aceptaron.

Sí que fue validado para una prueba con el Swindon Town en 2003. Y así lo recuerda: "El primer día estaba tan mal física y tácticamente que estaba perdido. En el encuentro de entrenamiento, el portero lanzó un balón largo, lo intenté cabecear y el balón me dio en la cara. Todo el mundo se rio".

De ahí se marchó a un Bournemouth en horas bajas. Marcó en un amistoso incluso, pero Paul Sturrock, el técnico por entonces, se negó a hacerle el contrato pese a que la afición sí lo quería, como él cuenta. Luego fichó por el Norwich, pero después de hacer un mal encuentro ante el filial abandonó el club.

El 2009 fue el año clave. El CSKA de Sofía le llamó par entrenar al pensar que fue canterano del PSG. Por ello le ofreció un contrato de tres años a 208.000 euros por temporada, pero fue un aficionado del equipo el que descubrió su engaño al indagar en foros del cuadro parisino. El CSKA, al enterarse, le retiró la propuesta justo en la campaña en la que jugó la previa de la Champions...

Un sueño roto que le dejó ya casi sin opciones de hacer carrera. Lo intentó en otros países como Canadá o Kuwait, pero no pudo ser profesional. Ahora se dedica a representar a jóvenes. "Nunca robé un céntimo a los clubes. Siempre pagué mi hotel y vuelos. Los clubes perdieron un poco de tiempo, pero a veces es así. En Francia, somos un país que solo juzga a las personas por su currículum. Me di cuenta de que, aunque era bueno en la prueba, no me dieron un contrato profesional. Quería demostrar que no hace falta un currículum", finalizó Akcelrod.