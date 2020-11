La gran oportunidad de Alcácer

El Villarreal tiene una bonita oportunidad este lunes por meterse en puestos de Champions League. De ganar al Valladolid, el 'submarino amarillo' podría dormir la noche del lunes en tercera posición.

Unai Emery pondrá sobre el césped sus mejores armas, como son Gerard Moreno y Paco Alcácer. En relación al de Torrent, el delantero está atravesando un gran momento.

Ahora mismo, el valenciano es el máximo goleador de la Europa League junto con Michael Liendl (cuatro goles) y en LaLiga está a la par de hombres como Luis Suárez o Ansu Fati, entre otros, con cuatro dianas.

Son ocho goles los que lleva actualmente esta temporada y Alcácer quiere más. Emery le está ayudando y mucho porque le tiene en un alta estima de su etapa en el Valencia. ¿Por qué? Porque le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo con 17 años.

Eso no lo olvida el delantero y siempre le estará eternamente agradecido. Sus caminos se separaron y al de Torrent no le fue demasiado bien que digamos. No terminó de encontrar su sitio en el Barcelona y en el Borussia Dortmund recuperó su esencia, pero el club decidió darle salida tras comprar a Haaland.

En el cuadro azulgrana, el jugador disputó 50 partidos y solo fue capaz de marcar 15 goles, unos registros que no contentaron al club y que le llevaron a salir por la puerta de atrás.

En cuanto a su etapa en el conjunto alemán, Alcácer empezó como un tiro. En su primera temporada, la 2018-19, firmó 19 tantos, pero en la siguiente se vino abajo tras arrancar la campaña muy fuerte: hizo siete dianas en apenas un mes.

El Borussia fichó a Haaland para hacerle la competencia. El noruego llegó con ganas y lo borró del mapa en un momento.

Se vio obligado a salir y acabó en el Villarreal en el mercado invernal de 2020. Ahora se ve con su mentor, el hombre que le está sacando otra vez partido.