El jugador que incluyó una cláusula para jugar con Messi

Nahuel Guzmán ha estado seis partidos con la Selección Argentina y seis temporadas en Newell's. Para él sería un sueño poder disfrutar de Leo Messi en un mismo club antes de colgar los guantes.

El portero de Tigres acaba contrato en 2021 y todavía tiene varios años en la élite, de modo que, según dijo en una conversación en 'TyC Sports', tiene hablado algo con la entidad mexicana para poder ir a jugar con Leo.

"Yo aquí tengo hablado de palabra y cuando se lo propuse me dijeron que sí. La única manera de que me cedan, aunque sea seis meses, es si vuelve Messi. Creo que está firmado, no estoy seguro", afirmó.

Incluso, Nahuel Guzmán habría hablado con el 'crack' argentino del Barcelona para pedirle que le diga si va a volver o no algún día,

"A Leo se lo comenté y le dije que me avisara con tiempo si lo iba a decidir, pero todos tienen situaciones particulares y sobre todo familiares. Me encantaría y él se tiene que sacar las ganas de jugar en un club argentino", comentó.

Acabando, el guardameta aseguró que daría un dedo por ver al jugador rosarino vestir de nuevo la camiseta de Newell's Old Boys.