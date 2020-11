El jugador que mandó a Maradona al quirófano de una patada dio su pésame

El ex jugador internacional del Athletic Club Andoni Goikoetxea aseguró a 'EFE', nada más conocer la noticia de la muerte del astro argentino, que siente "una tristeza tremenda por la muerte de (Diego Armando) Maradona".

"Siento una tristeza tremenda por la muerte de Maradona. Lo siento mucho por su familia", dijo el central vasco que le provocase una lesión en una entrada realizada en el año 1983, en uno de los competidos duelos entre el Athletic y el FC Barcelona.

Para Goikoetxea, Maradona "fue un genio que nació para jugar al fútbol y a su juicio "el mejor jugador mundial que hubo en la década de los 80" del Siglo XX.

"Ha sido el rival más difícil al que me he enfrentado. Ganaba él solo los partidos, como demostró con el Nápoles y Argentina. Era rápido, potente y tenia una técnica superdepurada", destacó el ex jugador internacional de Maradona, justo al conocer su fallecimiento.