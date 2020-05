El jugador que pillaron con cocaína aseguró que no es suya

Informó 'La Voz del Interior' que el portero Carlos fue pillado en plena cuarentena con cocaína en su coche en una bolsa de nylon y a las 2.52 de la mañana del domingo al lunes pasado.

En 'TyC Sports', el futbolista ha intentado explicar qué pasó aquella noche, en la que salió para comprar un medicamento para su hijo.

"Lo primero que hice fue buscar una farmacia. La cuestión es que no me di cuenta y me metí en una calle en contramano y el policía pensó que estaba borracho", contó.

Carlos Franco aseguró que la droga no era suya y que le suele dejar el coche a primos y a amigos. "Tengo plena confianza en ellos", afirmó.

El guardameta tendrá que pasar un proceso judicial de tráfico de estupefacientes y el club dijo que no va a tomar una decisión hasta que no lo haga la justicia.