"No soy una ninfómana, no tengo tiempo para diez veces a la semana"

Kevin-Prince Boateng se encuentra jugando para el Besiktas tras salir cedido de la Fiorentina e intenta, como todos, no perder la forma durante el confinamiento. El futbolista tiene una vida sexual muy activa con su pareja, vida a la cual hizo referencia tras unas palabras en 2012 que llegaron muy lejos.

Melissa Satta dijo en aquel año que ella y Kevin-Prince Boateng mantenían relaciones sexuales "unas diez veces a la semana", palabras que tuvo recorrieron medio mundo y con las que llegó a advertir que demasiado sexo puede lesionar a un futbolista.

De hecho, hay medios que están tergiversando sus palabras al informar de que la pareja mantiene relaciones sexuales unas diez veces al día.

Pues bien, ocho años después han vuelto a salir a la luz unas palabras con la que quiso dejar claro en 'La Gazzetta dello Sport' que esta práctica no la tacha de ninfómana y aseguró que es consciente de que hay que saber lo que decir en el mundo del fútbol.

"No tengo tiempo para hacerlo diez veces a la semana. No soy una ninfómana. Debes tener mucho cuidado con lo que dices en el fútbol, especialmente cuando se trata de sexo. No podéis creer en qué torbellino terminé", dijo la pareja del atacante.