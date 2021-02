El Karlsruher reinventa la manera de sacar de esquina

Se enfrentaban el Karlsruher y el Jahn Regensburg en el Wildparkstadion, cuando en un córner a favor de los locales descubrimos que hay vida más allá de la forma tradicional de sacar de esquina.

Es una moda que podríamos decir que se popularizó durante el Mundial de Rusia 2018. ¿Recuerdan los saques de esquina de Inglaterra? Southgate sorprendió a propios y a extraños aquel verano.

Los ingleses se ponían en fila, en la corona del área. Era el 'trenecito' de Southgate, una táctica destinada a evitar que la defensa rival pudiera tener claras sus marcas.

Aquello, más vistoso que eficaz, revolucionó en cierto modo los saques de esquina. Se pasó a defender en zona y no al hombre cuando se formaba el 'trenecito'. Y empezó a formar parte del fútbol actual.

Ahora en Alemania le han dado una vuelta de tuerca. Christian Eichner, entrenador del Karlsruher, sorprendió a todos ante el Jahn Regensburg con su evolución del caos inglés.

En lugar de hacer cola en la frontal del área, casi los jugadores del Karlsruher se alinearon en el lateral. Uno merodeaba en el área, y otro, en la frontal. Y cuando el lanzador dio la órden, los del lateral avanzaron hacia el área.

El lenguaje corporal de sus rivales era de estupefacción total. Y de nerviosismo. No se lo esperaban, no sabían que hacer, y se notaba. Estaban marcando en zona y no al hombre, algo que no se ensaya tan a menudo.

Y en medio del caos, el centro. Un balón al primer palo que fue rematado fuera. Había gastado el Karlsruher el factor sorpresa, pero nos deleitó con una inesperada vuelta de tuerca a algo tan rutinario como sacar de esquina.