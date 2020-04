El Kremlin niega sobornos por el Mundial de 2018

El Kremlin negó este martes "categóricamente" que haya habido sobornos en torno a la concesión del Mundial Rusia acogió en 2018, y aseguró que el país obtuvo el derecho a organizar este evento de manera "absolutamente legal".

"Hemos visto las informaciones en la prensa. No entendemos de qué se está hablando. Rusia obtuvo el derecho a acoger el Mundial de forma absolutamente legal. Esto no tiene nada que ver con soborno alguno, lo negamos categóricamente", señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Indicó además que "Rusia acogió el mejor Mundial en la historia" y que "todo el país está orgulloso de ello".

El Departamento de Justicia de EEUU presentó este lunes nuevas acusaciones en el escándalo de corrupción de la FIFA que incluyen a dos ex ejecutivos del conglomerado 21st Century Fox, la compañía española Imagina Media Audiovisual y la uruguaya de márketing Full Play Group.

Además hace referencia en su escrito de 70 páginas "a otros esquemas" conectados con supuestos sobornos para la elección de Rusia como sede del Mundial de 2018 y de Catar en 2022.

En el pliego de acusación se hace referencia en concreto en uno de sus apartados a que "a varios miembros del comité ejecutivo (de la FIFA) se les ofreció sobornos en relación a sus votos".

"Por ejemplo, al acusado Ricardo Teixeira -expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol y ex miembro del comité ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y a Nicolás Leoz -ex presidente de la CONMEBOL- y al co-conspirador número 1 se les ofreció y recibieron pagos de sobornos a cambio de sus votos a favor de Catar como sede del Mundial de 2022", señala.

"Además, al acusado Jack Warner -ex presidente de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) y ex vicepresidente de la FIFA- se le prometió y él recibió pagos de sobornos de 5 millones de dólares en total, y a Rafael Salguero -ex presidente de la Asociación Guatemalteca de Fútbol (FEDEFUT)- se le prometió un soborno de 1 millón de dólares a cambio de sus votos a favor de que Rusia acogiese el Mundial de 2018", añade el escrito.