El Kun Agüero se apunta a los eSports

El Kun Agüero se apuntó a los eSports. El delantero argentino creo un nuevo equipo para participar en las competiciones de deportes electrónicos con el nombre de KRÜesports. La presentación de dicho club fue a través de Twitch.

En esta ponencia por internet, Agüero habló de cómo se inició el proyecto. "Fue por culpa de la cuarentena. Como no se podía salir, empecé a jugar al FIFA y acudí a un torneo. Me empezó a gustar y asi surgió. Ha sido posible gracias a la cuarentena", admitió.

"Ya me habían llegado otras ofertas de clubes de eSports, pero no entendía el porqué me venían a buscar a mí y no quise darle importancia. Al tiempo decidimos empezar de cero desde Barcelona", agregó.

A la presentación del equipo del Kun acudieron via 'streaming' el youtuber TheGrefg, el comentarista de videojuegos Ibai Llanos e incluso su compañero de selección Leo Messi para darle apoyo en su primer día como dueño de un club de deportes electrónicos