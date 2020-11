El lado más humano de Ben Chilwell

Ben Chilwell, una de las estrellas del Chelsea y uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol inglés, mostró su lado más humano en redes sociales.

El lateral de 23 años mostró que incluso los futbolistas de élite, siempre expuestos a una vertiginosa presión, atraviesan momentos complicados y necesitan la ayuda de otra persona.

"El año pasado pasé por un período en el que mi confianza se vio afectada y me afectó en mi vida diaria. Finalmente, hablé con alguien sobre ello y descubrí que me ayudó mucho. En el fútbol, especialmente, a la gente no le gusta mostrar debilidad", aseveró.

Chilwell concluyó con un bonito mensaje de solidaridad: "Pero es importante hablar de las dificultades o problemas de tu vida con los demás. Todo el mundo está pasando por algo complicado y quien haya visto este tuit espero que sienta que es capaz de hablar con alguien sobre algo que le preocupa, cuando antes no podía".